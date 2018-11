Mark Ruffalo sarà il protagonista del nuovo film di Todd Haynes

Mark Ruffalo tornerà ad aprile in Avengers 4 di Anthony e Joe Russo .

Ruffalo interpreterà il protagonista, l'avvocato Bilott. Si tratta della seconda collaborazione dell'attore con la casa di produzione Participant Media, che nel 2015 ha vinto l'Oscar al miglior film per Il Caso Spotlight. La sceneggiatura del film è stata scritta da Matthew Carnahan. Tra i produttori figurano anche Pamela Koffler e Christine Vachon della Killer Films, mentre Jeff Skoll e Jonathan King del saranno i produttori esecutivi.

Secondo le fonti, l'acclamato regista di Carol e il recente La Stanza delle Meraviglie sta realizzando un dramma ispirato alla vera storia di Robert Bilott , un avvocato che scoprì e smascherò pubblicamente i decenni di volontario inquinamento chimico perpetrato dalla compagnia DuPont. Il film, attualmente senza titolo ufficiale e conosciuto come Dry Run, sarà incentrato sull'articolo "L'avvocato che divenne il peggiore incubo della DuPont", scritto dal reporter Nathaniel Rich e pubblicato dal New York Times Magazine.

