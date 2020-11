Mark Ruffalo e Ryan Reynolds padre e figlio in viaggio nel tempo per Netflix

Come riportato dall'Hollywood Reporter nelle ultime ore, Mark Ruffalo raggiungerà Ryan Reynolds nel cast di The Adam Project, film a tema viaggi nel tempo che vedrà le due star ricoprire i ruoli di padre e figlio rispettivamente. La pellicola, targata Netflix, sarà diretta da Shawn Levy, e ha già un cast di tutto rispetto.

Insieme a Ruffalo si è aggiunta al cast anche Catherine Keener (Essere John Malkovich, Scappa - Get Out), che vanno ad allargare un cast del quale facevano già parte sia Jennifer Garner che Zoe Saldana.

The Adam Project racconterà la storia di un uomo che deve viaggiare indietro nel tempo per ottenere aiuto dal sé stesso di 13 anni e insieme devono incontrare il defunto padre, che in quel momento ha la stessa età del personaggio di Reynolds. Si tratta della seconda collaborazione tra Shawn Levy e Ryan Reynolds, dopo Free Guy - Eroe per gioco, quest'ultimo film purtroppo rimandato a data da destinarsi a causa del COVID-19 dopo essere stato inizialmente previsto per un'uscita a dicembre.

Scritto da Jonathan Tropper e David Ellison, The Adam Project verrà co-prodotto da Levy e Reynolds, insieme a 21 Laps Entertainment e Skydance, che di recente ha lavorato con Netflix per The Old Guard, con il premio Oscar Charlize Theron.

Si stringe ancora di più quindi la partnership tra Reynolds e Netflix, i quali dopo aver girato insieme 6 Underground di Michael Bay riuniranno le forze per Red Notice, dove vedremo l'attore di Deadpool al fianco di Dwayne "The Rock" Johnson e Gal Gadot.

Di recente, Ruffalo ha recitato in Cattive acque di Todd Haynes e nella miniserie HBO I Know This Much Is True; lo rivedremo ancora come Bruce Banner/Hulk nella serie animata What If... attesa su Disney+.