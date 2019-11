Mark Ruffalo rivela la sua scena preferita dell'intero Marvel Cinematic Universe

Mentre si cerca di capire quale sarà il futuro cinematografico del suo Professor Hulk, di cui al momento non si hanno conferme rispetto ad altri co-protagonisti degli Avengers, Mark Ruffalo è stato recentemente ospite al grande Tokyo Comic-Con, dove ha potuto incontrare i fan e parlare del Marvel Cinematic Universe.

Durante l'apposito panel a lui dedicato, quindi, tra un intervento e l'altro Mark Ruffalo ha avuto modo di rivelare al pubblico presente la sua scena preferita dell'intero Marvel Cinematic Universe, per altro tra quelle che si è più divertito a girare. Ha detto l'interprete: "Quando giriamo i cinecomic Marvel, siamo come una famiglia. Tra di noi ridiamo e parliamo molto e soprattutto mangiamo davvero tanto. C'è sempre tanto cibo. Proprio per questo, la mia scena preferita, probabilmente, è quella girata per il primo Avengers, quando tutti insieme mangiamo lo shwarma nella scena post-credit del film".



Proprio quello è anche uno dei momenti preferiti dai fan, rivelatosi per altro un successo alla sua uscita nel 2012, perché dava proprio un senso d'amicizia e coesione, quotidianità e normalità rispetto a tutta la spettacolarizzazione e alle assurdità fantasy del titolo.



Il prossimo film del MCU sarà il Black Widow di Cate Shortland, in uscita il 22 aprile 2020 e con protagonisti Scarlett Johansson e David Harbour.