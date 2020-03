Mark Ruffalo rivela cosa cambierebbe del MCU e omaggia Tony Stark: 'Il mio eroe'

Nel corso di una recente intervista promozionale, la star Mark Ruffalo ha rivelato qual è l'unica cosa che potendo cambierebbe nella Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe.

L'attore nominato all'Oscar ha recentemente espresso il desiderio di una serie tv su Hulk, ha affermato che il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha quasi perso il lavoro mentre lottava per la parità di genere nei film di supereroi e ora ha parlato anche dell'unico cambiamento che avrebbe apportato al MCU: non sorprende, ovviamente, che abbia a che fare con Hulk, il personaggio che interpreta dal primo Avengers di Joss Whedon.

Durante la sua partecipazione al Chicago Comic & Entertainment Expo di Chicago, Ruffalo è stato invitato da un partecipante ad illustrare l'unica cosa che vorrebbe fosse stata fatta diversamente durante la Infinity Saga: "Immagino che mi sarebbe piaciuto vedere maggiormente esplorata la relazione tra Black Widow e Bruce Banner", ha dichiarato l'attore.

In seguito, Ruffalo ha svelato che sapere della morte di Iron Man lo ha "spezzato" e che "Robert è il mio eroe. Il suo Iron Man è definitivo e ha iniziato tutto questo. Mi meraviglio sempre di lui quando ci lavoro insieme, quindi ... Lo ha fatto più a lungo di tutti e lo ha fatto con la massima classe, grazia e generosità".

L'era post-Tony Stark dell'Universo cinematografico Marvel continuerà (non) con Black Widow, che si svolge dopo gli eventi di Captain America: Civil War (il che significa che Iron Man potrebbe apparire in un cameo), ma soprattutto con The Eternals, in uscita il 6 novembre. Ruffalo, inoltre, sarebbe in trattative per una parte in She-Hulk, nuova mini-serie in sviluppo per Disney+.