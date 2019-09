Mark Ruffalo risponde a Tom Holland per felicitarsi del ritorno di Spider-Man nel MCU

Giornata di festa per tutti i fan del Marvel Cinematic Universe, oggi, perché la Sony Pictures e i Marvel Studios di Kevin Feige hanno finalmente raggiunto un nuovo accordo per la co-gestione dello Spider-Man cinematografico di Tom Holland, che tornerà per un terzo film ambientato nel MCU e co-sviluppato dai due studios.

Diciamo anche che era una notizia che aspettavamo di sentire tutti ma non sapevamo quando sarebbe arrivata, che alla fine ci ha raggiunti in un giorno qualunque di fine settembre, facendo la gioia dei tanti appassionati di tutto il mondo. Tom Holland ha condiviso la reaction perfetta via social, citando Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese, mentre Zendaya ha voluto celebrare il ritorno di Spidey in modo più pittoresco, con una divertente GIF dell'Uomo-Ragno che danza.



A felicitarsi con Holland per il suo velocissimo ritorno nel MCU, adesso, è intervenuto sotto al posto di Instagram dell'attore la co-star Mark Ruffalo, interprete di Hulk nel MCU, che ha scritto: "Tornato in uno schiocco di dita! Non so, avevo come la sensazione che ti avremmo rivisto ancora". Al che Holland ha risposto con una serie di emoticon degli occhi... seguito da Zendaya che ha cominciato a ridersela sotto i baffi.



Adesso sappiamo che Spider-Man 3 del MCU uscirà nelle sale il 16 luglio 2021.