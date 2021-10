Mark Ruffalo ricorda: 'Fino a Thor: Ragnarok Hulk per me era un mistero'

A Mark Ruffalo è richiesto un compito decisamente complesso nel Marvel Cinematic Universe: far fronte al doppio ruolo di Hulk e Bruce Banner è un'impresa non alla portata di tutti, come l'attore stesso ha ricordato tra le pagine del libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe.

Prendendo parte allo stesso libro che ci ha rivelato il finale alternativo di Captain America Civil War, infatti, l'attore ha ammesso di aver imparato a conoscere bene il nostro furioso gigante verde solo dopo Avengers: Age of Ultron, vale a dire all'incirca all'epoca di Thor: Ragnarok.

"Conoscevo Banner piuttosto bene, ma non conoscevo ancora Hulk. Era un vero mistero per me. In Avengers: Age of Ultron c'è una scena in cui Wanda fa un incantesimo su di lui, quando lui è in berserk. Di cos'ha paura Hulk? È Banner. L'unica cosa di cui ha paura Hulk è Bruce Banner" sono state le parole dell'attore.

Un rapporto che ha avuto modo di evolversi nel corso degli anni, grazie alla crescita del personaggio e, ovviamente, alla maggior esperienza del buon Mark Ruffalo. Credete che i risultati raggiunti siano soddisfacenti? Diteci la vostra nei commenti! Hulk a parte, intanto, recentemente Anthony Hopkins ha parlato di una scena di Thor Ragnarok.