Mark Ruffalo riassume il 2020 alla perfezione con un'immagine di Thor: Ragnarok

Per Patty Jenkins è stato uno dei migliori film Marvel, per molti fan è sicuramente una delle produzioni più scanzonate e vivaci: Mar Ruffalo ha scelto proprio Thor: Ragnarok per tirare le somme di un disastroso 2020.

Nel film di Taika Waititi, Thor incontrava Hulk precipitando nello stesso pianeta in cui il mostruoso eroe verde di Ruffalo si ritrovava ad essere confinato. I due, dopo qualche diverbio risolto a pugni in un'arena ghermita di spettatori, decidono di collaborare per trovare una soluzione ed evadere. Bruce Banner deve però mantenere la sua identità segreta, nonostante sia "bloccato in un pianeta che fa di tutto per stressarmi!"

Come fa sapere l'attore, il momento in cui Banner pronuncia quella frase sarebbe perfettamente applicabile anche al pianeta Terra nel 2020. Non possiamo dargli torto e, costretto ad affrontare un'annata del genere, di certo Hulk avrebbe distrutto tutto in diverse occasioni. La speranza è che il 2021 inizi sotto migliori auspici, anche per il settore cinematografico.

Dal lato Marvel, dopo mesi privi di contenuti, arriverà finalmente qualche preziosa novità, a partire da WandaVision. Potremo poi vedere il gigante verde di Ruffalo anche sul piccolo schermo, grazie agli episodi di She Hulk, serie in arrivo probabilmente nel 2022 con protagonista la cugina di Banner interpretata da Tatiana Maslany.