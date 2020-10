Mark Ruffalo, Naomi Campbell e altre star si spogliano sui social: ecco perché

Tra meno di un mese il popolo americano sarà chiamato alle urne per scegliere il nuovo presidente, per confermare Donald Trump per il secondo mandato o eleggere al suo posto il democratico Joe Biden. Molti personaggi dello spettacolo sono scesi in campo per dichiarare le proprie simpatie, o semplicemente per invitare la gente a votare.

Per attirare l'attenzione su una giusta causa, quella di un diritto/dovere civico da esercitare, molte celebrità stanno utilizzando il proprio corpo. Nei giorni scorsi, per esempio, una foto in bikini di Kylie Jenner ha provocato un incremento dell'80% del traffico sulla piattaforma Vote.org.

Altre star hanno invece pubblicato un video su YouTube, in cui spiegano ai più distratti le corrette procedure per votare e non vedersi così annullare le schede. Piccolo particolare: sono completamente nude. Anche questa trovata, naturalmente, serve a suscitare curiosità, e c'è da dire che le immagini non mostrano più del dovuto.

Hanno partecipato al video, tra gli altri, Mark Ruffalo, noto per il ruolo di Hulk nel Marvel Cinematic Universe, la top model Naomi Campbell, Josh Gad, Tiffany Haddish. Le indicazioni sono molto semplici: "Leggi bene e segui attentamente tutte le istruzioni" raccomanda Chris Rock. "Se dicono di usare una penna nera, usa una penna nera" insiste Chelsea Handler. In alcuni Stati, come in Pennsylvania, occorre inserire due buste una dentro l'altra, ricordano Sarah Silverman e Mark Ruffalo, che ha recentemente raccontato la sua crisi dei cinquant'anni, e così via.

La divertente clip è visibile all'interno della news, e speriamo che serva a limitare il più possibile gli errori degli elettori.