Mark Ruffalo mostra i regali a tema Hulk che ha ricevuto al C2E2

Ospite alla fiera di cultura pop di Chicago conosciuta come C2E2, dove tra le altre cose ha rivelato di essere in trattative iniziali per apparire in She-Hulk, Mark Ruffalo ha avuto anche l'occasione per passare del tempo con gli amanti del Marvel Cinematic Universe che ne hanno approfittato per riempirlo di regali.

Tra qualche pupazzo, un collage di foto e una serie di disegni tutti rigorosamente a tema Hulk, l'attore ha infatti lasciato la città con un piccolo bottino che testimonia la passione dei giovani fan per uno dei pilastri del team originale degli Avengers, il cui destino dopo Endgame deve ancora essere svelato.

"È stato bello incontrarvi tutti al C2E2 questo weekend! Grazie per tutto l'amore, il supporto e i fantasiosi regali" ha scritto l'attore su Instagram, pubblicando una foto dei tanti regali che ha ricevuto durante l'evento.

Come detto, tra i tanti annunci ufficiali della Fase 4 del MCU - sia per quanto riguarda il cinema che per le serie TV in arrivo su Disney+ - Kevin Feige e co. non hanno fatto alcun accenno al futuro di Ruffalo e il suo Professor Hulk nel proseguo della saga. Se le trattative per She-Hulk dovessero andare in porto, comunque, nulla vieta che il personaggio possa fare ritorno anche in uno dei capitoli riservati al cinema.