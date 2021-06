Mark Ruffalo nel mirino della cancel culture: ecco cosa è successo alla star del MCU

Le sua parole controverse su quanto nelle ultime settimane è accaduto in Medio Oriente però, gli hanno causato le antipatie di moltissimi avventori dei social network che ora chiedono a gran voce la sua rimozione dal mondo del cinema. In molti lo accusano di aver condiviso un post di scuse solo perchè fortemente intimorito dalla cosiddetta cancel culture , una damnatio memoriae moderna con cui i personaggi dello spettacolo smettono di avere pubblico sostegno e più in generale una forma moderna di ostracismo che porta alla totale esclusione da cerchie sociali e/o professionali.

Le parole di Mark Ruffalo sulla questione israelo-palestinese hanno alzato un vero e proprio polverone sui social e sebbene l' attore si sia scusato per quanto detto, gran parte del popolo del web ha sancito la sua condanna, ritenendolo non idoneo a ricoprire un ruolo tanto iconico in uno dei franchise cinematografici più apprezzati.

@MarkRuffalo has attacked Jews and Israel for a long time. Cancel him-don't defend him https://t.co/COsQawyjYk — Diane Weber Bederman (@dianebederman) May 25, 2021

I have reflected & wanted to apologize for posts during the recent Israel/Hamas fighting that suggested Israel is committing “genocide”. It’s not accurate, it’s inflammatory, disrespectful & is being used to justify antisemitism here & abroad. Now is the time to avoid hyperbole. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 25, 2021

Too little, too late? Rich Democrat Party activist Mark Ruffalo apologized Monday for falsely accusing the State of Israel of "genocide," citing an ongoing spate of antisemitic attacks. https://t.co/JAsDYHdEWz — Breitbart News (@BreitbartNews) May 25, 2021

Honestly the only way to fight celebrities that sell out to corporation’s threats of getting canceled is to cancel them ourselves. #markruffalo #palestine https://t.co/6EImRQvtek — alifawaz (@afawaz135) May 26, 2021

Better to avoid @MarkRuffalo and anything produced by Hollywood entirely. Cancel Disney+, Amazon Prime, Netflix, etc. Stop feeding the alligator. — Rowland Hansen #LogosMatters (@VisionTO2100) May 26, 2021

Can we cancel you? — Indie Stacks World’s Okayest Librarian (@IndieStacks) May 26, 2021

So no more @MarkRuffalo movies for me, thanks.

Any others that deserve a cancel?? — Jasonjohn (@Jason_John2) May 25, 2021