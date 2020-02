Mark Ruffalo e Mahershala Ali insieme agli Oscar 2020: l'incontro tra Hulk e Blade

Mark Ruffalo e Mahershala Ali, interpreti rispettivamente di Hulk e Blade, si sono incontrati in una piccola reunion del MCU agli Oscar 2020 alla quale hanno partecipato anche tra i presentatori della serata.

Come potete vedere in calce, Ruffalo ha postato una foto dal red carpet dello show in compagnia di un sorridente Ali, che ricordiamo aver ricevuto l'Academy Award come migliore attore non protagonista nel 2017 e 2019, e Timothée Chalamet, quest'ultimo reduce da un'annata straordinaria grazie ai ruoli in Un giorno di pioggia a New York, Il Re e Piccole Donne.

Ruffalo ha poi celebrato con una foto l'Oscar vinto da Laura Dern, premiata per la prima volta come migliore attrice non protagonista grazie alla sua performance in Storia di un matrimonio (qui trovate l'elenco completo dei vincitori degli Oscar 2020)

Dopo la comparsa del suo Bruce Banner in Avengers: Endgame, non è ancora chiaro che ruolo avrà Ruffalo nel futuro del MCU. Stando a quanto lasciato intendere da Kevin Feige, i Marvel Studios hanno in mente qualche progetto per nuova apparizione Hulk, ma al momento non è stata annunciata la sua presenza in nessuno dei futuri titoli della saga.

Per quanto riguarda Ali, invece, Blade debutterà nel franchise come protagonista di un film la cui uscita non è ancora stata rivelata ufficialmente: in ogni caso, la pellicola non arriverà prima del 2022.