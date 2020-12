Mark Ruffalo e Jason Momoa si candidano per il film di Star Wars di Taika Waititi

Nonostante non sia stato rivelato il titolo, all'ultimo Investor Day della Disney la Lucasfilm ha confermato che Taika Waititi è attualmente al lavoro sulla sceneggiatura del suo nuovo film di Star Wars e sappiamo che questo non arriverà nelle sale prima del Natale 2024. Intanto, ci sono già i primi candidati volontari per il possibile cast.

Nell'ultimo suo post condiviso su Instagram, Waititi ha reagito alla notizia del suo film con il suo stile inconfondibile. Il regista ha infatti fatto uno screenshot del post dell'account ufficiale di Star Wars che diceva: "È in fase di sviluppo un nuovissimo lungometraggio di Star Wars con l'acclamato regista @TaikaWaititi. Preparati per un viaggio indimenticabile", e ha detto la sua su Instagram, scrivendo "Cosa?? Uffa, da fan di Star Wars di lunga data sono così arrabbiato per quello che sto per fare per rovinarlo".

A questo post hanno commentato immediatamente Mark Ruffalo e Jason Momoa che si sono detti subito disponibili per una parte nella pellicola: "Sono disponibile", ha scritto l'interprete di Bruce Banner/Hulk nel Marvel Cinematic Universe, con Momoa a fargli subito eco: "F*ck yes, contami pure".

Anche altre celebrità hanno quindi commentato sotto al post: tra queste Pom Klementieff, Josh Brolin, Rebel Wilson, Olivia Munn, Seth Green, Lena Headey, Allison Janney, Colin Hanks e Bryce Dallas Howard, quest'ultima tra i registi della serie The Mandalorian su Disney+.

Non è una sorpresa vedere Waititi scherzare su notizie di questo tipo, anche se è pur vero sottolineare che il regista sente fortemente il peso di questa avventura nell'amatissimo universo di Star Wars. Tuttavia, considerando il suo curriculum, è probabile che il vincitore dell'Oscar crei qualcosa che saprà riportare entusiasmo nei fan.

Vi ricordiamo anche che Taika Waititi ha diretto l'episodio finale della prima stagione di The Mandalorian.