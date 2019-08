Mark Ruffalo ha improvvisato una celebre scena di Avengers: Endgame

Dopo aver promosso la colonna sonora di Alan Silvestri per gli Oscar 2020, i fratelli Anthony e Joe Russo hanno svelato un altro dettaglio particolarmente interessante riguardo Avengers: Endgame.

Come molte delle informazioni che vi stiamo riportando in queste ore, anche questa proviene dai commenti contenuti all'interno dell'edizione digitale del film MCU, disponibile da qualche giorno per il mercato home-video: nella traccia audio, i due cineasti hanno svelato che Mark Ruffalo ha improvvisato una celebre scena del film.

Si tratta di una delle sequenze più divertenti di Endgame, quando cioè una volta tornati indietro nel tempo alla battaglia di New York del 2012, gli Avengers si ritrovano nel bel mezzo dello stesso conflitto che affrontarono nel loro primo film corale diretto da Joss Whedon: all'epoca Hulk, insieme a Thor il personaggio con l'arco narrativo più stratificato della Infinity Saga, era molto diverso da quello di Endgame, e infatti quando gli viene chiesto di comportarsi nella tipica maniera selvaggia dei suoi primi anni, il supereroe non la prende benissimo.

Ebbene, è stato Mark Ruffalo ad avere quell'idea:

"E' stata un'improvvisazione di Ruffalo" ha detto Joe Russo. "Eravamo sul set in motion capture, e ricordo che la scena finiva con lui che diceva: 'E' un po' degradante, sono imbarazzato' o una cosa del genere, e poi semplicemente saltava via."

