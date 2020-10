Mark Ruffalo, l'Hulk del MCU ancora non crede al suo successo: 'Oltre tutti i miei sogni'

Uno dei talenti maggiormente riconosciuti dei Marvel Studios è la lungimiranza nella scelta degli attori: un Robert Downey Jr allora in declino preferito a Tom Cruise per il ruolo di Iron Man, un attore da commedia come Paul Rudd per la parte di Ant-Man, sono solo due esempi di decisioni apparentemente rischiose che però hanno funzionato.

Anche Mark Ruffalo si inserisce in questo discorso: quando nel 2012 ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Bruce Banner / Hulk, erano in molti a non essere convinti della scelta. Lui stesso, a distanza di anni, continua a dirsi incredulo e meravigliato di essere stato messo sotto contratto, e ammette che non avrebbe mai immaginato di interpretare un supereroe sul grande schermo.

"Mai" ha confermato l'attore in una recente intervista a Variety. "Avevamo questo piccolo teatro e per me era già un sogno divenuto realtà. Facevamo più o meno una decina di spettacoli all'anno su Santa Monica Boulevard. Io facevo il barista, ma per quanto potessero essere schifose le mie giornate, quando ero su quel palco mi sentivo in Paradiso. È stato quando ho conosciuto mia moglie Sunrise che lei mi ha detto che forse stavo mirando troppo in basso, e che avrei potuto fare cose di cui non mi ritenevo capace."

Ancora oggi, però, quando è sul set di un film Marvel Mark Ruffalo ha bisogno di darsi un pizzicotto ogni tanto per avere la conferma che è tutto vero. "Ogni volta che mi lamento, magari perché c'è da aspettare un po', mi dico: Ehi, ricorda che non dovresti nemmeno essere qui. Mi dico che devo solo essere grato, perché ancora non riesco a crederci. Continuo a pensare: Prima o poi mi butteranno fuori."

