Mark Ruffalo contro Hollywood: 'E se tutti ci dessimo ai film indipendenti?'

Difficilmente dopo lo sciopero SAG-AFTRA attualmente in corso le cose torneranno ad essere quelle di prima, ad Hollywood: sono in molti gli attori e gli sceneggiatori che in queste ore stanno prendendo coscienza della reale situazione dell'industria, e personaggi come Mark Ruffalo sembrano intenzionati a suonare la carica.

Mentre decine di film rischiano enormi ritardi a causa dello sciopero, Ruffalo propone la soluzione definitiva: dire addio alle grandi produzioni e dare una volta per tutte la precedenza al cinema indipendente. "E se tutti ora ci dessimo ai film indipendenti? Se i content creator creassero un sistema di cinema e televisione parallelo a quello degli studio e delle compagnie di streaming? Faremmo ciò che facciamo da sempre, creare contenuti, loro potrebbero acquistarli" ha scritto su Twitter la star dell'MCU.

Ancora Ruffalo: "Hanno creato un impero miliardario e ora pensano che non abbiamo più valore. Mentre loro se la spassano in questo campo estivo per ragazzini miliardari e ridono come gatti grassi, noi organizziamo un mondo nuovo per i lavoratori". Nei tag dell'attore anche Fran Descher, in questi giorni in campo per lo sciopero SAG-AFTRA, mentre a rispondere sono stati in molti, anche grandi nomi come Susan Sarandon. Ne verrà fuori qualcosa? Staremo a vedere!