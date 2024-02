Mark Ruffalo: 'Film di Hulk troppo costoso, Marvel più intrigante prima dello streaming'

È dai tempi di Edward Norton che il Marvel Cinematic Universe non dà la luce a un progetto stand-alone su Hulk: il nostro gigante verde (ormai non più tanto rabbioso) è sempre stato sfruttato unicamente come comprimario in film corali, ma quali sono le chance che torni prima o dopo sul grande schermo con un film tutto suo?

Mentre Marvel cerca di risolvere la complicata questione dei diritti di Hulk, ad entrare a gamba tesa sull'argomento è proprio un Mark Ruffalo più che mai deciso a spegnere ogni residua speranza dei fan di vedere nei prossimi anni un film sul suo personaggio (magari quel World War Hulk di cui si parla ormai da tempo).

"Mi piacerebbe fare uno stand alone su Hulk, ma non so se accadrà mai. Fare un film intero su di lui è molto costoso, credo sia questo il motivo per cui lo utilizzano con parsimonia. Sono fuori mercato!" sono state le parole dell'attore, che ha poi parlato in generale della situazione della Marvel post-avvento dello streaming: "Penso che l'espansione dello streaming sia un qualcosa di entusiasmante, ma il bello della Marvel era il dover aspettare anche 3 anni per un film, era questo che creava una certa magia" ha spiegato Ruffalo. Siete d'accordo con la sua visione delle cose? Fatecelo sapere nei commenti!