Mark Ruffalo elogia apertamente, via social, Star Wars: Gli Ultimi Jedi

All'attore che interpreta Hulk nell' Star Wars: Gli Ultimi Jedi , è piaciuto e ci ha tenuto a farlo sapere a tutti usando, come fa spesso, i social network!

E non è il solo: moltissime star di Hollywood hanno apprezzato la pellicola numero 8 della saga di Guerre Stellari, quella diretta da Rian Johnson. Il film, a onor de vero, sta dividendo moltissimo i fan della trilogia originale e delle storia (in generale), concepite da George Lucas.

Come se non bastasse, prima di ritrattare, anche l'attore che interpreta uno dei personaggi principali di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill (aka Luke Skywalker), ha dichiarato di non essere stato d'accordo praticamente su nulla di quanto riguardasse il suo personaggio in questo nuovo film in sala adesso.



Lui, come anche alcuni fan, han detto di pensare che quello usato in Episodio VIII, sia un modo davvero troppo diverso di rappresentare un personaggio conosciuto da tanti anni e con una certa etica (la religione Jedi). Tuttavia, alla fine, l'attore stesso ha smorzato le polemiche dicendo che la versione finale del film, l'ha soddisfatto.

A Ruffalo, comunque, la pellicola è piaciuta; ecco cosa ha tweettato l'attore che interpreta il Gigante di Giada nel Marvel Cinematic Universe: "Ciao Rian Johnson, bel lavoro con [Star Wars: Gli Ultimi Jedi]. C'erano un sacco di colpi di scena emozionanti. Grandissimi attori e stupendi ruoli assegnati alle donne. La spada laser blu di Luke. Sciocco, Kylo."

E Johnson ha risposto così: "Oh, ciao Mark!"

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è attualmente in programmazione in sala.