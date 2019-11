Mark Ruffalo difende i film Marvel e risponde alle critiche di Martin Scorsese

Un altro membro della famiglia dell'MCU, Mark Ruffalo, ha voluto difendere i film del franchise, rispondendo alle dichiarazioni di Martin Scorsese in un editoriale di qualche settimana fa, sottolineando l'impatto emotivo provocato dai film Marvel sul pubblico delle sale. Parlando con BBC Cinematic, Ruffalo ha spiegato il suo punto di vista.

"Lo inviterei a venire a sedersi tra il pubblico di uno di quei film e vedere perché li commuove" ha spiegato Ruffalo "Non sono mai stato in un film in cui ho visto piangere alla fine e urlare da quanto fossero colpiti come mi è capitato in uno di quelli".

Nel suo editoriale per il New York Times, Scorsese ha espresso la sua frustrazione per il fatto che film di qualsiasi tipo con un budget elevato dominino i cinema, ostacolando film differenti come ad esempio il suo The Irishman.



Mark Ruffalo afferma di essere anche d'accordo con Martin Scorsese per quanto concerne la necessità di storie diverse che meritano riconoscimenti:"Se viviamo in un mondo in cui l'economia è il modo in cui misuriamo il valore di una società allora sì, chiunque costruirà qualcosa di più grande dominerà. In quell'articolo ha detto veramente qualcosa d'interessante. Penso che dovremmo avere un incentivo nazionale che possa sovvenzionare un altro tipo di cinema, che sostenga un altro tipo di cinema. E mi piacerebbe vedere Marty creare una dotazione cinematografica, anche per far entrare giovani e nuovi talenti che non sono solo guidati dal mercato ma dai precetti dell'arte".

Nel frattempo i fratelli Russo hanno ricordato Stan Lee ad un anno dalla scomparsa, così come i tantissimi fan della Marvel.