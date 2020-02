Quella volta che Mark Ruffalo stava per dare fuoco a un cliente del suo bar

Non capita tutti i giorni di farsi servire un drink dall'Hulk del Marvel Cinematic Universe, o almeno non più: non tutti sanno, infatti, che prima di avere fortuna come attore Mark Ruffalo lavorava come bartender e, una volta, ha rischiato anche di finire in guai piuttosto grossi.

L'attore ha infatti raccontato al Graham Norton Show di una notte in cui, ovviamente senza volerlo, stava praticamente per dare fuoco ad un cliente piuttosto fastidioso che aveva probabilmente esagerato con i drink e non aveva intenzione di smettere.

"Entra questo ragazzo palesemente devastato, ed era un vero str***o. Mi fa: 'Fammi una sambuca!', ed io: 'Dai, sei a posto', e continua a ripetermi: 'Dammi una sambuca!' Allora gli verso questa sambuca e lui mi urla: 'Dalle fuoco'. Io non do fuoco al tuo drink, ragazzo. Non do fuoco ai drink, se vuoi dargli fuoco fallo da te. 'Dalle fuoco!' continua ad urlarmi, così io gli dico ok. Gli incendio il drink e [il fuoco] gli va a finire tutto in faccia, fiamme blu ovunque. Io cerco di non ridere e lui urla come un ossesso cercando di spegnerlo. Poi mi fa: 'Dammene un'altra', e io: 'Certo, vuoi che le dia fuoco?'" ha raccontato l'attore, palesemente divertito al ricordo dell'incidente.

L'Hulk di Mark Ruffalo è protagonista di alcune scene tagliate dell'MCU presenti nell'Infinity Saga Box; per il futuro, intanto, si parla dell'ingresso di John Krasinski nel Marvel Cinematic Universe.