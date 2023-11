Mark Ruffalo compie 56 anni: 'Un compagno di classe di mia figlia le chiese se fossi Hulk'

Difficile girare per strada senza esser riconosciuto quando sei uno degli attori protagonisti del franchise più popolare al mondo: Mark Ruffalo dovrebbe ormai averci fatto l'abitudine, ma quando i suoi interlocutori sono i piccoli (un tempo!) compagni di classe della figlia la cosa finisce per prendere alla sprovvista anche lui.

Qualche anno fa, infatti, l'attore che oggi compie 56 anni e che fu vicinissimo a interpretare Hulk già nel film del 2003 di Ang Lee raccontò di esser stato protagonista di un siparietto decisamente esilarante mentre era intento a prelevare sua figlia al termine della giornata scolastica.

"Un giorno sono andato a prendere mia figlia a scuola. Un suo compagno di classe, vedendomi, mi ha domandato incredulo: 'Ma tu sei Hulk?' e mia figlia gli ha urlato: 'Sì è Hulk!'. ll bambino ancora più stupito mi ha chiesto: 'Ti puoi trasformare?' e mia figlia incitandomi: 'Fallo papà, trasformati!'. Alla fine un po' titubante ho accettato, ma appena ho cominciato a far finta di arrabbiarmi, lui ha iniziato a gridare disperato: 'No, no, no!' ed è scappato via" è stato il racconto di Ruffalo. Tempi in cui Hulk faceva effettivamente ancora paura, prima dell'avvento del tanto criticato Smart Hulk da Avengers: Endgame in poi! E voi, quale delle due versioni preferite? Fatecelo sapere nei commenti!