Mark Ruffalo si commuove per un post su 30 Anni in un Secondo: 'Passami i Kleenex'

Il passato non si dimentica facilmente, neanche quando ormai hai fatto carriera tra gli Avengers: prima di essere il nostro Bruce Banner di fiducia Mark Ruffalo è stato tante altre cose, tra cui, come molti di voi ricorderanno, uno dei protagonisti di 30 Anni in un Secondo.

Nel film del 2004 il buon Mark interpretava Matt Flamhaff, miglior amico della protagonista Jenna di cui, come nella miglior tradizione delle commedie romantiche, il nostro Matt è segretamente innamorato. Al suo fianco trovavamo dunque Jennifer Garner nel ruolo della Jenna adulta e Christa Allen nei panni della Jenna ringiovanita.

Proprio Allen ha ora pubblicato su TikTok un video che la vede provare nuovamente l'outfit indossato durante la scena del compleanno di Jenna. Un momento amarcord che ha ovviamente subito attirato nei commenti i fan del film di Gary Winick, tra cui lo stesso Mark Ruffalo: l'attore non ha nascosto l'emozione e si è lasciato andare per un attimo alla commozione in ricordo dei bei tempi andati.

"Ti passo dei Razzles se tu mi passi i Kleenex" ha scritto l'attore nei commenti, con tanto di emoji piangente. Cosa dire: gli anni passano per tutti, ma i bei ricordi fortunatamente restano intatti (anche quando non puoi riviverli come la nostra Jenna). Di recente, intanto, Mark Ruffalo è stato protagonista di una sfida con Hugh Jackman.