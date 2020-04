Anche Mark Ruffalo coinvolge il suo Hulk nell'irresistibile meme Marzo contro Aprile

La quarantena forzata è qualcosa che sta provando tutti psicologicamente e fisicamente, ma per sdrammatizzare la situazione per fortuna interviene internet con i suoi meme e i suoi divertenti espedienti per passare il tempo. Uno di questi ha coinvolto anche l'attore Mark Ruffalo.

Uno dei meme più condivisi negli ultimi giorni è quello che prevedeva la contrapposizione di due foto del soggetto in due momenti diversi configurati tra il 1° marzo e il 1° aprile, mostrando come si era cambiati d'aspetto in quest'arco di tempo, specialmente a causa dell'auto-isolamento forzato. Alla sfida ha parteciapato con ironia anche Mark Ruffalo, il quale per l'occasione ha postato nel primo slot un'immagine del suo Bruce Banner nel primo The Avengers del 2012, mentre per quella di aprile ha optato per una foto nel quale sempre il suo Banner appare decisamente alterato (l'immagine è tratta da Thor: Ragnarok che lo vedeva tra i protagonisti insieme al dio del tuono di Chris Hemsworth).

I fan hanno decisamente apprezzato questa uscita, tanto che hanno cominciato a rispondere all'attore riproponendo lo stesso giochino ma con foto diverse; uno ad esempio ha prima postato un'immagine del suo Hulk in Avengers: Endgame con accanto quella dei tempi peggiori de L'incredibile Hulk del 2008. Potete guardarne alcune in calce a questa news.

Dopo aver preso parte all'ultimo crossover dei Marvel Studios, Ruffalo ha recitato in Cattive acque di Todd Haynes e presto lo rivedremo sulla HBO nella miniserie I Know This Much Is True; riprenderà il ruolo di Bruce Banner/Hulk nelle prossime e nuove serie dei Marvel Studios in arrivo su Disney+, nello specifico nella serie animata What If... e nella annunciata She-Hulk.