Mark Ruffalo cauto sulle commedie romantiche: 'Raramente sono romantiche o divertenti'

Quasi alla vigilia della notte che potrebbe decretare Mark Ruffalo vincitore del suo primo Oscar, l’attore all’apice della sua carriera ripercorre i film che l’hanno reso celebre, in particolare, le commedie romantiche. Ecco quali sono state le sue parole.

Intervistato da Amelia Dimoldenberg, conduttrice del ‘Chiken Shop Date’, Mark Ruffalo ha parlato del suo ‘amore’ per le commedie romantiche: “Le commedie romantiche sono difficili, perché raramente sono davvero romantiche o divertenti” ha dichiarato l’attore.

Quando, però, Dimoldenberg ha sostenuto che ‘30 anni in 1 secondo’, in cui Mark Ruffalo interpretava Matt Flamhaff al fianco di Jennifer Garner, è ‘uno dei più grandi film romantici di tutti i tempi’, il nostro Mark non ha potuto che ammettere come il film del 2004 abbia decisamente alzato il livello: “Quello sì che è stato un film romantico e divertente. Ho adorato quel film, capisco perché la pensi così”.

Quando gli è stato chiesto se il suo ultimo successo Povere Creature, che è valsa a Mark Ruffalo una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista, regalandoci un’interpretazione straordinaria, possa essere considerata una commedia romantica, il nostro Ruffalo risponde così: “È una commedia romantica scabrosa e seducente”.

Non ci resta che attendere la notte più stellata dell’anno per poter rivedere Mark Ruffalo e scoprire se porterà a casa la sua prima statuetta d’oro. Pochi giorni fa, infatti, si sono chiuse le votazioni degli Oscar 2024.