Mark Ruffalo ha fatto un casino e ora i fan credono che Hulk sarà in Captain America 4

Dopo che la nuova immagine dal set di Captain America: Brave New World ha apparentemente confermato l'esordio di Hulk Ross nel MCU, l'attore Mark Ruffalo ha scatenato un putiferio sui social durante una nuova intervista promozionale.

Nelle scorse ore, l'attore di Bruce Banner/Hulk ha fatto notizia per dei commenti emersi durante una sessione di domande e risposte al Santa Barbara International Film Festival, nella quale sembrava suggerire che apparirà nel nuovo Capitan America: Brave New World: una delle domande indirizzate all'attore infatti riguardava proprio il nuovo film della saga di Captain America, dato che qualcuno gli ha chiesto se era autorizzato a parlare del progetto, e Mark Ruffalo senza pensarci due volte ha risposto "si, posso parlarne: sarà fantastico", portando i fan a credere che l'attore ha fatto in qualche modo parte della produzione.

Tuttavia, secondo un rapporto pubblicato da Variety per fare chiarezza sulla vicenda, Mark Ruffalo non apparirà in Captain America 4: per la rivista, le dichiarazioni di Mark Ruffalo sono state mal interpretate, dato che l'attore con il suo commento intendeva solo condividere l'entusiasmo di tutti in vista del nuovo film Marvel.

L’equivoco è l'ennesimo che si aggiunge alla leggendaria reputazione di Mark Ruffalo per le gaffe delle pubbliche relazioni legate alla Marvel: in passato l'attore ha accidentalmente spoilerato il finale di Avengers: Infinity War durante un'intervista con “Good Morning America” nel luglio 2017, ha trasmesso in live streaming i primi 20 minuti di Thor: Ragnarok su Facebook dalla première mondiale del film nell'ottobre 2017 e ha anche spoilerato il finale di Avengers: Endgame nell’aprile 2019.

Nel frattempo, scoprite le ultime novità sulla trama di Captain America 4...anche se la fonte del nuovo leak non è Mark Ruffalo.