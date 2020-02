Mark Ruffalo si candida per il prossimo show di Disneyland a tema Marvel

Che non si dica che gli attori di Hollywood siano viziati o poco inclini al sacrificio: il Bruce Banner del Marvel Cinematic Universe Mark Ruffalo, ad esempio, ha mostrato a tutti i suoi colleghi il modo giusto di comportarsi quando si è costretti a stare con le mani in mano.

Si dà il caso, infatti, che un nuovo show a tema Marvel stia per esordire a Disneyland: i vertici del parco divertimenti sono dunque alla ricerca di stuntmen che possano interpretare i ruoli dei vari Avengers nel corso dello spettacolo, com'è possibile leggere in un tweet di Ryan Parker.

Ebbene, Ruffalo non se l'è fatto ripetere due volte: l'attore, che attualmente non è impegnato nelle riprese di film o serie del franchise, ha subito chiesto se la chiamata alle armi fosse aperta a tutti. "È una chiamata aperta? Ho bisogno di un lavoro" si legge nel tweet dell'attore, a cui evidentemente proprio non piace stare in panciolle tra un film Marvel e l'altro.

Proprio Ruffalo si è recentemente reso protagonista di un incontro a sfondo Marvel con Mahershala Ali durante la Notte degli Oscar; pare, inoltre, che il suo gigante verde ormai non più tanto rabbioso possa presto avere un nuovo rivale: si parla infatti di un possibile ingresso di Red Hulk nel Marvel Cinematic Universe.