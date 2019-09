Mark Ruffalo avvocato in cerca di verità nel primo trailer di Dark Waters di Todd Haynes

È grazie alla Focus Features che possiamo mostrarvi il primo, avvincente trailer ufficiale di Dark Waters, interessante thriller legale diretto dal premiato Todd Haynes (Carol, La stanza delle meraviglie) che vede protagonisti Mark Ruffalo (Avengers: Endgame, Shutter Island) e Anne Hathaway (Les Miserables).

Basato su fatti realmente accaduti e sceneggiato per il grande schermo da Mario Correa e Matthew Carnahan, Dark Waters racconta la storia del tenace avvocato Robert Bilott (Ruffalo), ex-legale delle multinazionali che sceglie di dedicare il suo talento alla ricerca della verità su una serie sconcertante e inspiegabile di decessi a quanto pare legati a una delle più grandi compagnie chimiche del mondo, la DuPont. Bilott metterà a rischio la sua carriera, la sua famiglia e la sua vita per vincere il processo contro chi - secondo i cittadini e lui stesso - ha inquinato tutte le riserve idriche (artificiali e naturali) della zona dei decessi.



Presentandosi come un costrutto di ottime intenzioni, dedicato com'è sia al diritto alla salute che allo stato dell'inquinamento ambientale, per giunta con un'impostazione da thriller legale sui generis, con tratti persino inquietanti e con un nutrito cast di comprimari, questo Dark Waters sembra già essere un intrigante contendente ai prossimi Oscar 2020.



Insieme a Ruffalo troviamo nel film anche Tim Robbins, Bill Camp e Bill Pullman, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 22 novembre 2019.