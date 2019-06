Mark Ruffalo augura buon compleanno a Chris Evans con una nuova foto di Avengers: Endgame

Mentre Chris Hemsworth fa tardi la sera per mostrare al mondo il Fat Thor che canta Hurt di Johnny Cash il ben più serio Mark Ruffalo, che evidentemente conosce i veri valori della vita, non dimentica il compleanno del suo Capitano Chris Evans e prontamente pubblica un messaggio di auguri.

Il post, che potete vedere come al solito in calce all'articolo, è accompagnato da uno scatto inedito dal dietro le quinte di Avengers: Endgame: "Il più felice dei compleanni al fantastico Chris Evans. Ti voglio bene, fratello. Sei sempre lì quando ho bisogno di te. Ti auguro tutto il meglio oggi!" recita la didascalia.

Per Evans, che molto presto tornerà sugli schermi con Knives Out di Rian Johnson, potrebbe non essere ancora arrivato il momento di appendere il mantello al chiodo: stando a delle recenti dichiarazioni dei registi Anthony e Joe Russo, infatti, Captain America tornerà nel MCU in qualche iterazione futura, perché per i cineasti di Endgame c'è ancora una storia da raccontare.

Il film infatti sceglie di raccontare - ovviamente per mancanza di spazio - il viaggio nel tempo compiuto da Cap nell'ultima scena, che per i Russo è un'avventura che "verrà raccontata ad un certo punto." Sono in molti a credere che probabilmente Cap spunterà, se non in un prossimo film, almeno in qualche serie televisiva Disney+: gli occhi al momento sono tutti puntati su quella di Loki, dato che la prima immagine ufficiale della serie ha reso noto che la trama coinvolgerà i viaggi nel tempo.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!