Mark Millar spiega perché i film del DC Extended Universe "non funzionano"

Mark Millar, creatore di fenomeni della cultura di massa come, ha spiegato perché secondo il suo punto di vista i film della DC non stanno funzionando.

Nel corso di una chiacchierata con Yahoo, Millar ha dichiarato semplicemente che secondo lui gli eroi appartenenti all’Universo DC sono infilmabili. A parte Batman, che è un tipo abbastanza normale con una caverna piena zeppa di gadget, quasi tutti gli altri grandi personaggi della DC sono del tutto invulnerabili, o quasi e la loro personalità non si basa su chi sono in realtà, ma sulle loro abilità. Questo sempre secondo Millar.

“Credo che il problema sia semplice – questi personaggi non sono fatti per il cinema e lo dico pur essendo uno dei più grandi fan della DC e uno di quelli che preferisce quei personaggi a quelli della Marvel. Superman, Batman e Wonder Woman sono sempre stati i miei preferiti, ma penso che le storie di questi personaggi – a parte Batman – non girino intorno alle loro identità segrete, ma ai loro superpoteri. Nelle storie Marvel si dà ampio spazio alle personalità di Matt Murdock o di Peter Parker o per ognuno degli X-Men, gira tutto intorno ai personaggi. In quelle DC no, eccetto Batman. Con Batman ti puoi identificare, puoi capirlo e preoccuparti per lui, cosa che non avviene con Lanterna Verde, perché un anello che gli permette di ricreare qualsiasi cosa in 3D e nella sua mente è allergico al colore giallo! Come ricavi un film da questo? Nel 1952 aveva perfettamente senso, ma adesso il pubblico non ha idea di cosa si tratti.

“Credo che la gente mi odierà per questo, ma penso sia evidente. Abbiamo visto all’opera grandi registi, sceneggiatori, attori, un sacco di soldi investiti, ma questi film semplicemente non funzionano. Penso si siano allontanati troppo da quando furono inventati questi personaggi. C’è una sensazione di vecchio attorno a loro, i ragazzini li guardano ma non sembrano più così cool. Persino Superman, io adoro Superman, ma appartiene a un’America che ormai non esiste più. Rappresenta l’America del ventesimo secolo e penso sia rimasto lì”.

E voi, che ne pensate? Concordate con le parole di Millar?