Mark Millar aggiorna su Nemesis: a che punto è il nuovo cinecomic Warner Bros?

Dopo i successi di Kingsman, Wanted, Kick-Ass e il recente Jupiter's Legacy, il famoso scrittore Mark Millar si sta preparando al debutto di un'altra sua nota creazione, Nemesis.

La Warner Bros ha scelto Emerald Fennell, neo-vincitrice dell'Oscar per la miglior sceneggiatura originale di Una donna promettente, per scrivere l'adattamento cinematografico del celebre fumetto di Millar, e parlando con Forbidden Planet l'autore scozzese ha dichiarato:

"Emerald Fennell, che ha appena vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura di Una donna promettente, ha consegnato l'ultima bozza della sceneggiatura di Nemesis giusto poco tempo fa. Ammetto che è una bozza estremamente interessante, soprattutto per come si innesta sullo sviluppo iniziale realizzato dal defunto Tony Scott, che ha stabilito alcune fantastiche idee visive per il film!".

Per chi non lo sapesse, Nemesis è la contorta interpretazione di Mark Millar e dell'artista Steve McNiven sul mito di Batman: contrariamente al celebre fumetto DC, però, il ricco protagonista, dopo essere rimasto orfano, diventa qualcosa di molto più simile al Joker che al Cavaliere Oscuro, e inizierà ad usare i suoi miliardi per compiere efferati crimini. L'adattamento cinematografico del fumetto è stato sulle scrivanie della 20th Century Fox dal 2010, con Tony Scott e Joe Carnahan legati alla regia in momenti diversi. Ma dopo che le speranze di produzione si affievolirono, soprattutto con la morte di Tony Scott, Nemesis venne acquisito dalla Warner Bros. nel 2015. Lo scorso autunno, è stato ufficializzato che i registi di Project Power Henry Joost e Ariel Schulman dirigeranno Nemesis, e che la premessa sarebbe stata in qualche modo diversa rispetto al fumetto.

Ancora nulla sul cast, sebbene qualche tempo fa Mark Millar abbia promosso Michael Fassbender nei panni del protagonista. Voi quale attore vedreste bene nei panni del micidiale Nemesis? Ditecelo nei commenti!