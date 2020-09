Mark Millar aggiorna sul Millarworld di Netflix: Reborn, Prodigy e altro ancora!

Nel corso di una recente apparizione sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter, lo sceneggiatore di fumetti Mark Millar ha offerto nuovi aggiornamenti sui film che arriveranno grazie alla collaborazione fra la sua linea editoriale Millarworld e il servizio di streaming Netflix.

L'intera linea editoriale di Millar è stata acquisita da Netflix nel 2017, col primo progetto che sarà l'adattamento televisivo della serie di supereroi Jupiter's Legacy. Come potete vedere nel tweet in calce, Millar ha adesso velato i prossimi quattro film in arrivo: si tratta di "Huck, Prodigy e Sharkey, i nostri prossimi 4 film. Empress sarà nel prossimo giro con Space Bandits e Reborn con Sandra Bullock."

Questo aggiornamento di Millar arriva un po' a sorpresa poiché le notizie su tutti questi progetti sono state taciute finora, ad eccezione di Reborn per il quale è stata annunciata Sandra Bullock. Come notato da Millar sul proprio profilo, Sandra Bullock è attaccata alla produzione sia come star del film che come produttrice, col progetto che sebbene abbia già un regista in Chris McKay (The LEGO Batman Movie) e uno sceneggiatore in Bek Smith arriverà al 'prossimo giro' di produzioni Netflix.

Tra i progetti menzionati dall'autore, ci sono anche:

Huck - la storia di un ragazzo un po' semplice e ingenuo dotato di superpoteri e protetto dalla comunità in cui vive, che lo nasconde dai media

Prodigy - La storia dell'uomo più intelligente del mondo, che viene reclutato dai governi del mondo per risolvere un problema che loro non possono gestire

Sharkey il cacciatore di taglie - Ambientato in un nuovo universo fantascientifico, è la storia di un cacciatore di taglie che insegue i criminali attraverso la galassia nel suo furgone dei gelati convertito a razzo.

Empress - La storia di una regina che, sposata con il peggior dittatore della galassia, re Morax, fuggirà dal castello insieme ai suoi figli

Space Bandits - La storia di Thena Khole e Cody Blue, due tra i criminali più ricercati dell'universo, che durante il loro ultimo colpo saranno tradite dai rispettivi equipaggi e insieme decideranno di vendicarsi.

Ricordiamo che ci sono anche altri progetti del Millarworld confermati in sviluppo, come The Magic Order, American Jesus e Supercrooks, ma i tweet di Millar non li menzionano. Inoltre, qualche ora fa è stato annunciato Nemesis, altro adattamento del prolifico scrittore che però sarà sviluppato da Warner Bros., che ne possiede i diritti.