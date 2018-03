Mark Hamill vuole tornare come Luke Skywalker in Star Wars: Episodio IX

Dopo il licenziamento die le reazioni non del tutto positive al recente, i fan sono in attesa di scoprire quello che accadrà in Star Wars: Episodio IX , scritto e diretto da

ATTENZIONE! SPOILER!

Come ormai saprete, alla fine del criticatissimo Star Wars: Gli Ultimi Jedi, il personaggio di Luke Skywalker sembra morire sul finale. Una decisione che non ha accontentato i fan ma nemmeno l'attore che interpreta il personaggio, Mark Hamill, più volte lasciatosi andare a dichiarazioni poco 'carine' nei confronti del film e dell'approccio di Rian Johnson. Hamill ha più volte ribadito che alla fine lui è un semplice attore che recita un copione che gli viene affidato, nonostante non sempre sia d'accordo con ciò che è scritto su carta.

E, in una nuova intervista con ABC, Hamill ha parlato con Clayton Sendell della saga di Star Wars e dell'imminente Episodio IX. Nell'intervista ha chiesto a Sendell di "mettere una buona parola" con J.J. Abrams su un suo potenziale ritorno nel nono capitolo, e che se qualcuno gli chiedesse di tornare, lui direbbe di sì immediatamente.

Sandell ha twittato proprio ad Abrams l'intervista con Hamill spiegando "è chiaro che Mark Hamill vuole un'altra occasione per interpretare di nuovo Luke Skywalker".

Sarebbe interessante se Abrams, alla fine, includa Luke nel film. Le spiegazioni sulla sua 'sparizione' nel finale de Gli Ultimi Jedi possono essere molteplici, e possono tranquillamente andare a 'contraddire' le voci della sua morte. Vi terremo aggiornati.