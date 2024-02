Mark Hamill tornerà a doppiare Joker un'ultima volta insieme al compianto Kevin Conroy!

Siete pronti ad ascoltare ancora una volta l'iconica voce di Joker di Mark Hamill? Sebbene l'attore avesse detto addio al personaggio, Hamill tornerà per l'ultima volta in Crisi sulle Terre Infinite Parte 3 insieme alla sua "nemesi".

Lo voce del compianto Kevin Conroy doppierà Batman nel nuovo film animato: l'ultimo "incontro" tra i due personaggi con le loro storiche voci non potrà che essere davvero commuovente in attesa di scoprire a chi verrà affidata l'eredità di Joker e Batman. Conroy e Hamill hanno iniziato a dividere lo schermo nel 1992 e la loro collaborazione è andata avanti per trent'anni. Oltre il piano professionale, infatti, i due sono diventati amici subito dopo Batman: The Animated Series.

Nemesi nell'universo dei supereroi DC e amici della vita vera: la massima espressione di questo legame è stata la condizione dettata da Hamill che ha dichiarato che non avrebbe mai doppiato Joker qualora Conroy non avesse fatto lo stesso con Batman. Ma la vita li ha divisi e in vista della possibilità del "ritorno" della voce di Kevin Conroy, Hamill ha deciso di riprendere il personaggio.

Il trailer di Crisi sulle Terre Infinite ci ha dato un assaggio della nuova trilogia crossover DC, basata sull'omonima mini-serie di fumetti: il film animato concluderà l'arco narrativo del Tomorrowverse iniziato nel 2020.