Mark Hamill ed il tenero ricordo di Kevin Conroy: ''Sarà per sempre il mio Batman''

La notizia della morte di Kevin Conroy è giunta nel tardo pomeriggio di oggi ed ha lasciato l'intero mondo del cinema nella tristezza e nel dolore. Dopo una breve battaglia contro il canto ci lascia a 66 anni l'iconica voce di Batman e numerosi sono i tributi in suo onore delle ultime ore.

Tra i vari amici e colleghi che hanno voluto omaggiare la memoria di Conroy non poteva mancare l'amico e collega Mark Hamill. Il leggendario Luke Skywalker di Guerre Stellari ha infatti prestato la sua voce all'acerrimo nemico dell'uomo pipistrello Joker, nonostante inizialmente il suo ruolo nella serie animata fosse completamente diverso.

Dopo anni di collaborazione per Batman: The Animated Series, Hamill non ha potuto fare a meno di ricordare l'amico ai microfoni di The Hollywood Reporter sottolineando non solo la professionalità di Conroy, ma anche la sua profonda umanità: "Kevin era la perfezione. Era una delle mie persone preferite in assoluto e lo amavo come un fratello. Si preoccupava veramente delle persone che lo circondavano e la sua gentilezza traspariva da tutto ciò che faceva. Ogni volta che lo vedevo o parlavo con lui, il mio spirito si elevava".

L'attore ha poi continuato: "Kevin era un attore brillante. Per diverse generazioni è stato il Batman perfetto. È stato uno di quegli esempi perfetti in cui hanno trovato l'uomo giusto per la parte giusta. I suoi ritmi e le sue sottigliezze, i suoi toni e le sue consegne - tutto ciò ha influenzato la mia interpretazione. È stato il partner ideale: è stata un'esperienza creativa complementare. Non avrei potuto farlo senza di lui. Sarà sempre il mio Batman!".

Con il sequel di Batman: The Animated Series già annunciato, sarà difficile per i fan abituarsi ad un Batman 'diverso': Conroy rimarrà per tutti il Batman perfetto.