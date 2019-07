Mark Hamill svela uno storyboard inutilizzato con Robin per Batman di Tim Burton

In occasione del trentesimo anniversario di Batman di Tim Burton, uscito nel 1989, Mark Hamill ha svelato una sequenza di uno storyboard inutilizzato nel film del regista di Beetlejuice. La sequenza presenta un personaggio successivamente escluso dalla trama, ovvero Robin. Il film uscì nelle sale con il solo personaggio dell'Uomo Pipistrello.

Mark Hamill ha spiegato che lui e Kevin Conroy - doppiatori del Joker e di Batman nella serie animata - hanno doppiato gli storyboard per un dvd di Batman, ormai diversi anni fa.

"Questa rara clip tratta da una prima bozza del film Batman del 1989 introduce Robin ma in seguito è stata eliminata" ha twittato Hamill.

"Kevin Conroy ha doppiato gli storyboard per la sequenza, molto probabilmente per un extra su una versione del dvd. Lo vedo oggi per la prima volta".



Nella clip, mentre Batman insegue Joker attraverso Gotham City, viene raggiunto da Robin, che pare essere nella versione di Dick Grayson, per un assalto finale nei confronti del villain principale di Batman.

Questa sequenza sarebbe dovuta apparire verso la fine del film.

Batman, uscito nel 1989, vede Michael Keaton nei panni dell'Uomo Pipistrello e Jack Nicholson nei panni del Joker. La trilogia di Batman di Tim Burton e Joel Schumacher non ha introdotto Robin fino a Batman Forever, uscito nel 1995, con Chris O'Donnell nel ruolo.

In queste ultime settimane sono uscite diverse indiscrezioni sulla produzione, tra la possibilità di Steven Seagal come Batman all'affascinante trailer in stile '40 della pellicola di Tim Burton.