Mark Hamill stuzzica I fan sul ritorno di Luke in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Mentre la Disney ha pubblicato il nuovo teaser di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker rivelato al D23 Expo, Mark Hamill continua a stuzzicare i fan sul ritorno di Luke Skywalker nel capitolo finale della saga originale di Star Wars

Come già successo con altri prima di lui - per esempio Yoda ne Gli Ultimi Jedi - sembra ormai scontato che Luke farà la sua ultima apparizione durante il film in forma di Fantasma di Forza. Dopo aver confermato il suo coinvolgimento ne L'Ascesa di Skywalker, infatti, Hamill ha condiviso il suggestivo poster di Rey e Kylo Ren accompagnato dall'hashtag #LukeTheSpook, in italiano "Luke il fantasma".

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà diretto da J.J. Abrams e uscirà nei cinema italiani il prossimo 18 dicembre. Nonostante le poche informazioni sulla trama effettiva del film, è confermato il ritorno di personaggi storici dei capitoli precedenti come Lando Calrissian (Billy Dee Williams) e l'Imperatore (Ian McDiarmid), di cui abbiamo sentito la perfida risata nel primo teaser trailer de L'Ascesa di Skywalker.

Nel frattempo vi ricordiamo che durante il D23 Expo è stato mostrato anche il trailer di The Mandalorian, la prima serie live-action di Star Wars che debutterà con l'arrivo di Disney+, ed è stata annunciata la serie dedicata all'Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor.