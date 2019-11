Mark Hamill spiega una sua vecchia foto nei panni di Luke Skywalker

I quarant'anni di storia di Star Wars sono una fonte pressoché inesauribile di materiale e curiosità: il fatto che personaggi come Mark Hamill siano particolarmente attivi sui social, da questo punto di vista, è ovviamente una vera manna per i fan più curiosi.

Di recente, ad esempio, era circolata una vecchia foto risalente ai tempi di Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora in cui si vedeva il buon Mark nei panni di Luke indossare una canotta blu mai vista nei film. Un fan, dunque, ha taggato proprio l'attore chiedendo spiegazioni al riguardo, ottenendo l'immediata risposta di Hamill.

"Quella era la maglietta che indossavo al di sotto della mia uniforme ne L'Impero Colpisce Ancora. Era strategicamente pensata in modo tale da farla coincidere con gli strappi nell'uniforme, così che in quei punti avreste visto la mia pelle e non la canotta. Questa foto è stata tenuta nascosta per tanti anni perché George Lucas sosteneva che 'non c'è biancheria nello spazio'" ha spiegato Hamill sempre tramite Twitter.

Nonostante l'universo di Star Wars sia inevitabilmente proiettato verso il futuro, con Kevin Feige primo indiziato a prendere il posto di Benioff e Weiss per la nuova trilogia, i fan portano comunque nel cuore i protagonisti storici della saga: lo scorso mese, ad esempio, tutti i fan storici hanno voluto omaggiare Carrie Fischer nel giorno del suo compleanno.