Mark Hamill spera di non essere più Luke Skywalker dopo l'ultimo Star Wars

Star Wars: L’ascesa di Skywalker sarà il nono e, a detta di tutti, ultimo episodio della saga di Guerre Stellari, composta da tre trilogie prodotte nell’arco di più di quarant’anni. Luke Skywalker è uno dei personaggi più iconici del franchise, al punto che Mark Hamill, l’attore che lo interpreta, è ormai identificato con lui.

Alla fine del penultimo episodio, Gli ultimi Jedi, Luke Skywalker dopo un’ultima, eroica resistenza dà l’addio a tutti i suoi cari. Se si fosse trattato di un qualsiasi altro franchise, saremmo stati ragionevolmente certi che non l’avremmo più rivisto, ma siccome in Star Wars i maestri Jedi, in sintonia con la Forza, hanno modo di tornare nella storia come fantasmi dispensatori di saggezza, molti fan immaginano che sarà così anche per Luke nell’Episodio IX, a dicembre al cinema. Lo stesso Hamill si è mostrato possibilista al riguardo, pur senza sbilanciarsi più di tanto sull’argomento.

In ogni caso, per Mark Hamill il percorso di Luke Skywalker è da ritenersi concluso, tanto da sperare, come ha dichiarato recentemente, di non dover tornare più a vestire i panni di Luke (in un modo o nell’altro, infatti, il franchise Star Wars non si fermerà qui). “C’è stata una chiusura nell’ultimo film” ha detto ad AP Entertainment, anche se “nella mitologia di Star Wars c’è quell’aspetto per cui se sei un Jedi puoi tornare indietro.”

Se Mark Hamill sembra non poterne più di Luke Skywalker, un attore come Jon Hamm si dice rammaricato per non aver mai partecipato a un film della saga. Star Wars: L’ascesa di Skywalker sarà al cinema nel mese di dicembre.