Mark Hamill si scusa pubblicamente per le sue dichiarazioni su Star Wars: Gli Ultimi Jedi

In realtà Mark Hamill si era già scusato pubblicamente per le sue dichiarazioni in merito ae la direzione presa dal regista e sceneggiatorecon il franchise.

L'attore era stato veramente un fiume in piena, durante un'intervista, togliendosi 'qualche sassolino dalla scarpa'. "Ho detto a Rian "I Cavalieri Jedi non si arrendono", insomma, anche se avesse avuto un problema, magari ci avrebbe messo un anno per cercare di rimettersi in sesto. [...] Quindi già qui abbiamo una differenza sostanziale, ma sapete, non è più la mia storia. E' la storia di qualcun altro, e Rian aveva bisogno che io fossi in un certo modo per far sì che la fine risultasse efficace... Questo è il nodo cruciale del mio problema. Luke non avrebbe mai detto quelle cose. Mi dispiace. [...] quindi ho quasi dovuto pensare a Luke come a un personaggio diverso. Forse in realtà è Jake Skywalker. Non è il mio Luke Skywalker, ma dovevo fare ciò che voleva Rian, perché ne aveva bisogno per la storia." aveva spiegato Mark Hamill nell'intervista originale.

Ed ora, nonostante le 'scuse' pubbliche di qualche giorno fa, è tornato su Twitter a scusarsi nuovamente con Rian Johnson per quanto detto: "Sono pentito di aver dato voce ai miei dubbi e alle mie insicurezze in pubblico. Le divergenze creative sono un elemento comune su qualsiasi progetto ma restano private. Tutto quel che volevo è fare un bel film. Ho ottenuto più di questo... Rian Johnson ne ha girato uno tra i più grandi!".

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è attualmente nelle sale e, nonostante le critiche dei fan, continua ad incassare molto bene al botteghino.