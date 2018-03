Mark Hamill si diverte a commentare l'evoluzione dei modellini in scala di Luke Skywalker!

Mark Hamill si è preso del tempo (divertendosi), a riflettere su quanto si siano evolute le action figure didall'uscita del primo film di Star Wars nel 1977.

Il primo episodio della space-opera di successo, come sappiamo, ha rivoluzionato l'industria del marketing cinematografico sulla scia della sorpresa suscitata da un prodotto nuovo e mai visto prima. Quattro decenni orsono, George Lucas fece la mossa geniale di assicurarsi i diritti per produrre i giocattoli basati sul film, e, da allora, il merchandising ha fatto passi da gigante.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi debutterà questa settimana in digitale e, in attesa di rilascio del Blu-ray / DVD / 4K dietro l'angolo, Hamill ha postato via social una serie di immagini e descrizioni esilaranti dei suoi modellini - quelli che raffigurano cioè il suo personaggio - in un tweet, che li introduce adeguatamente, per far comprendere come si siano evoluti nel corso del tempo. E poi Hamill è sempre un gran burlone!

"Luke How Far I've Come." "Luke, dove sono arrivato": "Mark Hamill ✔ @HamillHimself

A) Bambola Generica di Luke stile "Ken" con i Capelli color Limone

B) Luke in versione adulta semi-cosciente coni Capelli Neri

C) Luke di nuovo biondo, pompato e stile Shakespeariano

D) Pensionato Jedi che valuta l'idea di diventare un Force Ghost Luke#CollectEmAll"

Collezionateli tutti!

Che ne pensate? Non è esilarante?

Essendo uno dei più grandi e migliori promotori della saga cinematografica di Star Wars, è divertente vedere Hamill mostrare il suo grande senso dell'umorismo mentre si prende gioco di tutte le sue iterazioni "plastiche", non trovate?