Mark Hamill 'si distrae dalla realtà' grazie a un pallone di Darth Vader

Twitter può essere un posto desolato, ma per fortuna a tirarci su ci pensa Mark Hamill. L'attore, famoso per il ruolo di Luke Skywalker nel franchise Star Wars, ha sempre una parola gentile per i fan, pubblica anticipazioni sui film in uscita e di tanto in tanto posta anche video divertenti.

Recentemente, per esempio, Hamill ha condiviso una clip di BBC Radio Bristol in cui si vede un gigantesco pallone con le fattezze della maschera di Darth Vader in volo sulla città inglese, in occasione della Bristol International Balloon Fiesta.

"Dopo una settimana orribile" scrive l'attore nella didascalia, "non buona ma terribile, non c'è niente di meglio che un gigantesco pallone di Darth Vader fluttuante per distrarre dalla realtà e sollevare il morale. Grazie papà."

Speriamo non sia successo nulla di grave a Mark Hamill, e che si tratti semplicemente di un momento di sconforto. Sono in molti in ogni caso, come era prevedibile, ad aver risposto al tweet, compreso l'account ufficiale della Fiesta.

"Siamo spiacenti di apprendere che hai avuto una brutta settimana, ma hai appena migliorato la nostra!" scrive infatti @bristolballoon.

"È così divertente da guardare!! Grazie per aver condiviso cose felici con il mondo. Dobbiamo vedere queste cose. Tanto amore e rispetto per te" è il commento di @Texas_Dex.

"Ieri sera abbiamo visitato la Bristol Balloon Fiesta e abbiamo visto che cercavano di sollevare tuo padre. Ma era un po' troppo ventoso... persino per l'Impero" ha aggiunto @acwevans.

Mark Hamill tornerà al cinema il prossimo dicembre con Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Star Wars IX rivelerà qualcosa in più su Palpatine, e per Daisy Ridley il film sarà molto soddisfacente per i fan.