Mark Hamill sarebbe stato contento di un Luke cieco in Star Wars: Gli Ultimi Jedi!

Pochi giorni fa abbiamo riportato la notizia che, il regista del nuovo capitolo di Star Wars, l'ottavo, aveva avuto, nelle fasi iniziali dello script, l'idea di fare diun Jedi divenuto cieco. All'attore che lo interpreta, Mark Hamill , la cosa non sarebbe dispiaciuta affatto, anzi!

Dopo l'annuncio che Luke Skywalker si sarebbe rivisto nella saga di Guerre Stellari, tutti non hanno fatto che chiedersi come lo avremmo ritrovato. In Star Wars: Il Risveglio della Forza abbiamo avuto un primo assaggio dell'aspetto che ha adesso il Jedi volutamente in esilio. Però poteva essere ben diverso, come lo stesso Rian Johnson ha recentemente affermato; il regista avrebbe, nelle fasi iniziali di stesura dello script, pensato di farci ritrovare un Luke non solo in esilio, ma pure cieco! Poi però ci ha ripensato adducendo come motivazione che la cosa non avrebbe funzionato.

Del resto, e chi lo ha visto lo sa, abbiamo già visto un combattente cieco in Rogue One, e la cosa forse sarebbe davvero sembrata obsoleta, in fin dei conti. Tuttavia Mark Hamill, volto iconico di Luke da ormai quasi mezzo secolo, non si sarebbe troppo dispiaciuto nell'interpretare un Cavaliere Jedi reso cieco da chissà quali eventi nel corso dei trent'anni intercorsi da Episodio III a Episodio VII!

Parlando con Rolling Stone Hamill ha spiegato ciò che gli aveva detto Johnson:

"Per un attimo mi è venuto in mente che beh, perché non far tornare Luke cieco? Un samurai cieco," gli avrebbe detto il regista. "Ma non l'abbiamo fatto alla fine, non funzionava."

Per ciò che invece riguarda il modo in cui troveremo Luke quando Rey arriva ad Ahch-To, ha detto:

"Non ne sapevo nulla - e credo non lo sapesse neppure J.J., nello specifico non aveva idea di cosa gli fosse successo negli ultimi 30 anni. In verità ciò che io ho fatto è stato cercare di dare a J.J. una serie di opzioni diverse. Neutralità, sospetto, dubbio... A nostro vantaggio c'è che è tutto pensiero. Per esempio a me piace molto vedere i film muti. Penso a quanto siano efficaci nonostante non ci siano dialoghi."

A Hamill è dispiaciuto che l'idea alla fine non sia stata presa in considerazione ma comunque in Il Risveglio della Forza ha fatto davvero poco. In ogni caso c'è un'altra cosa che a Mark Hamill dispiace un sacco riguardo lo script:

"Mi dispiace troppo non poter più saltare su e giù per la Morte Nera insieme a Carrie e a Harrison!"

Riguardo poi la scena in cui lo si rivede, sull'isola, in Episodio VII, ha detto:

"Non voglio dire che sia stata la più maestosa entrata mai vista al cinema... però è di sicuro la più grandiosa di tutta la mia carriera!"

Star Wars: Gli Ultimi Jedi arriva in Italia il 13 dicembre!