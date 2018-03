Mark Hamill parla di un possibile coinvolgimento in Guardiani della Galassia Vol. 3

La scorsa settimanae il regista di, hanno iniziato quelle che sembravano le prime conversazioni sulla possibile apparizione dell'attore di Star Wars nel terzo volume di. Lo scambio di battute è avvenuto su Twitter, ma è difficile dire se davvero si concretizzerà qualcosa.

Nel corso dei 13th Oscar Wilde Awards, a Mark Hamill sono state chieste delucidazioni sull'argomento:"Non è pazzesco? Ero seduto lì...voglio dire, solitamente facevo i cruciverba. Ora ho Twitter e qualcuno scrive 'Ehi James, perché non porti Mark Hamill nel prossimo Guardiani della Galassia?' E con mia sorpresa James ha risposto 'Certo, vive proprio dietro l'angolo. Forse prenderemo un caffè e ne parleremo'. Così ho risposto. 'Sarei felice di farlo, non solo come buon vicino ma come buon vicino disoccupato'."

Hamill ha ammesso che non sa se verrà fuori qualcosa di concreto da questa conversazione ma ha aggiunto:"Sto solo pensando quanto sia divertente il modo in cui accadono queste cose".

L'intervista è poi passata ad un'altra conversazione che James Gunn ha avuto su Twitter, per sapere se Mark Hamill salverebbe un Porg o un Baby Groot. L'attore ha risposto che era preoccupato per la volontà della gente di mangiare i Porgs.

"Mi disturba vedere quante persone guardano i Porgs come potenziali voci sul menu, come l'arrosto Porg. I Porgs dovrebbero essere animali domestici e non stare in un menu. Nel film Luke mangia pesce, non mangia Porgs, quindi non lo so, è molto inquietante, la gente non riesce a resistere alla tenerezza dei Porgs. Penso sia questo che ha dato inizio a tutto".