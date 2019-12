Mark Hamill rivela la prima impressione su Harrison Ford durante le riprese di Star Wars

Ospite al Late Show con Seth Mayers per promuovere Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della Saga creata da George Lucas co-scritto e diretto da J.J. Abrams, Mark Hamill (Luke Skywalker) ha avuto modo di rivelare al conduttore e al pubblico la sua prima impressione su Harrison Ford (Han Solo).

Parlando dell'amico e collega, l'attore ha dichiarato: "Quando Harrison Ford entrava nella stanza non ce n'era per nessuno. Era 'too cool for school'. Mentre Carrie Fisher era davvero divertente, spiritosa e adorabile. C' stata alchimia immediata tra di noi, da subito". Continuando su Ford ha anche rivelato che - secondo lui - "sarebbe potuto diventare un grande regista, se non solo non fosse stato così pigro", chiedendo poi ironicamente di tagliare questa parte alla regia.



Ha anche raccontato un aneddoto molto simpatico. Riguarda le riprese del primo e storico Star Wars, durante la scena del compattatore di rifiuti. Nella sequenza successiva a quel momento, Hamill cominciò infatti a chiedersi perché i suoi capelli non fossero bagnati, temendo di aver incasinato la continuity narrativa, e allora Ford gli disse: "Ragazzo, non è quel tipo di film. Se la gente si preoccupa dello stato dei tuoi capelli, allora siamo in grossi guai".



