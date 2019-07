Mark Hamill rivela che gusto aveva il latte verde bevuto in Star Wars: Gli Ultimi Jedi

Mark Hamill è notoriamente sempre attivissimo sui social network, specialmente sul suo profilo Twitter, e proprio in questi giorni ha rivelato un'altra curiosità legata alle riprese di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Nella prima parte del film diretto da Rian Johnson, si può vedere l'attore nei panni di Luke Skywalker bere uno strano "latte verde" prelevato da una sirena Thala nel pianeta Ahch-To. Proprio Hamill è intervenuto quindi via social network per rivelare ai fan di che gusto sapeva la bevanda da lui bevuta sul set durante le riprese di tale scena: "Il latte verde era semplice acqua di cocco colorata di verde nel corso della post-produzione". La rivelazione è seguita alla domanda diretta di un fan: "Sì, ma di che cosa sapeva?". In molti hanno poi commentato: "Ho sempre pensato che il latte fosse blu", riferendosi alla scena di Star Wars: Una nuova speranza, con Hamill che ha quindi risposto: "Quello blu ve lo dico domani cos'era".

Tale bevanda, per quanto strano possa sembrare, viene anche servita all'interno del nuovissimo Star Wars: Galaxy’s Edge e anche lì è composta di un mix di latte di cocco e riso.

Mark Hamill, che recentemente è stato doppiato per il remake de La bambola assassina, tornerà nuovamente nel ruolo di Luke Skywalker in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, anche se ancora non è chiaro in che particolare circostanza: se in una serie di flashback oppure in veste di Fantasma di Forza. L'ultima pellicola della saga arriverà in sala il 16 dicembre 2019.

Rian Johnson, invece, si sta preparando all'uscita del suo nuovo film, Knives Out, del quale è da poco stato condiviso il primo trailer ufficiale. L'uscita è prevista per il 27 novembre prossimo.