Mark Hamill rivela il finale alternativo di Star Wars: Il risveglio della Forza

Con 1 miliardo e 222 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Star Wars: Gli ultimi Jedi " target="_blank">Star Wars: Gli ultimi Jedi continua la sua rocambolesca corsa al box-office, ma è oggia tornare a parlare del settimo capitolo della saga, rivelando un finale alternativo finora taciuto.

Sappiamo ormai che il primo capitolo della nuova trilogia si concludeva con uno dei cliffhanger più grandi della saga, ma a quanto pare originariamente il regista aveva un finale decisamente diverso da quello visto in sala, addirittura contraddittorio per il successivo sviluppo di Luke ne Gli ultimi Jedi.



Ricorda infatti Mark Hamill: "Quando stavamo girando Il risveglio della Forza, Rian ha detto 'oh, magari potremmo avere un paio di sassi galleggianti per fare vedere la Forza che emana Luke', così fui portato a credere che la Forza era ancora molto potente in me". Nel tempo, però, Rian Johnson si è ricreduto e ha chiesto ad Abrams di apportare dei cambiamenti, come ad esempio avere R2-D2 con Rey (Daisy Ridley) su Ahch-To anziché BB-8, rimasto invece con Po (Oscar Isaac).



Continua l'attore: "Quando ho letto il copione de Gli ultimi Jedi prima che uscisse Il risveglio della Forza, ricordo che pensai 'cosa?!', chiamando subito J.J. e Rian per dirgli: 'Siete consapevoli di questo? Avete visto un primo cut di Episodio VII? Ci sono macigni galleggianti?'. Loro mi hanno risposto 'No, non c'è più quella parte, l'abbiamo riscritta tutta', quindi niente finale con Luke che emana una super-Forza".



Che ne pensate? Vi sarebbe piaciuto un finale immerso tra macigni volanti? Vi ricordiamo che Star Wars: Gli ultimi Jedi è ancora in proiezione nelle sale italiane.