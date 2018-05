Mark Hamill rivela accidentalmente uno spoiler su Solo: A Star Wars Story

Mark Hamill, storico interprete di Luke Skywalker nella saga cinematografica di Guerre Stellari, non sarà tra i protagonisti di Solo: A Star Wars Story, spin-off del franchise che racconta le gesta del giovane Han Solo. Tuttavia l'attore è ben inserito nella produzione della saga e conosce alcuni dettagli. Uno di questi potrebbe essergli sfuggito.

Mark Hamill si è lasciato sfuggire una piccola rivelazione su un personaggio storico di Star Wars che potremmo vedere proprio nell'imminente film di Ron Howard.

"Anthony Daniels è così felice. Perché è in ogni singolo film di Star Wars. Ogni singolo. Tutti i prequel, è in Rogue One, è in Solo...ops...spero che non sia, ehm, ma comunque, è in ogni singolo film di Star Wars. Non è una rivelazione, tutti i fan di Star Wars si aspettano sia in ogni film".

Anche se è vero che C-3PO è apparso in tutti i film di Star Wars fino ad ora (la sua apparizione in Rogue One è solo un cameo), non siamo sicuri che i fan avrebbero pensato sicuramente che il personaggio fosse stato incluso in Solo: A Star Wars Story. Una piccola perdonabile svista per Luke?

Solo: A Star Wars Story, diretto da Ron Howard, che ha preso il posto di Phil Lord e Chris Miller, comprende nel cast Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover e Thandie Newton. Il film verrà presentato fuori concorso nei prossimi giorni al Festival di Cannes e uscirà nelle sale cinematografiche italiane dal 23 maggio.