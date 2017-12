Mark Hamill ritratta sulla questione Luke in Star Wars: Gli Ultimi Jedi? "Ho sbagliato!"

Solo ieri abbiamo postato alcune frasi, pronunciate dadurante un'intervista, in cui l'attore spiegava di non essere d'accordo con la storyline del suo personaggio in Star Wars: Gli Ultimi Jedi . Ora pare aver ritrattato, oppure no?

Di certo Episodio VIII sta dividendo non poco il fandom di Guerre Stellari, non solo per le "innovazioni" apportate alla storia dal regista Rian Johnson, ma anche per alcune scelte che riguardano l'arco narrativo di alcuni personaggi storici, primi tra tutti, proprio Leia (Carrie Fisher) e Luke Skywalker (Mark Hamill).

E' stato proprio l'attore a dire quanto la sua visione fosse diversa da quella del regista; proprio ieri abbiamo riportato le sue parole, quelle in cui dichiarava di aver dovuto interpretare un personaggio che "non era il suo Luke"; tuttavia, adesso pare aver dichiarato di essersi sbagliato, perlomeno dopo aver visto la versione finale del film.

Parlando con IMDB, Hamill ha continuato a dire quanto fosse contrario alle scelte di Johnson per il suo personaggio, certo; tuttavia, ha anche detto di aver accettato tutta la questione, dopo aver visto il prodotto finito:

"Ho avuto dei problemi ad accettare quello che lui (Rian Johnson), aveva in mente per Luke ma, lo ripeto, dopo aver visto il film, devo ammettere di essermi sbagliato."

Successivamente ha anche spiegato meglio la cosa, dicendo che questa è la saga proiettata nel futuro, per cui anche Luke è il Luke del "futuro", diverso da quello che tutti abbiamo lasciato nella trilogia originale, cioè:

"Penso che essere spinti furi dalla propria zona di confort sia una buona cosa perché se io fossi stato un altro maestro Jedi dal buon cuore, benevolente, lì ad allenare una giovane Padawan - e nessuno può farlo meglio di Alec Guinness - sarebbe sembrato obsoleto, non avrei nemmeno dovuto provarci. Questo non è il Luke della trilogia originale, è il Luke della nuova generazione."

Che ne pensate? Sfogatevi pure nei commenti!

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli ultimi Jedi vede un cast formato da Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Episodio VIII è in sala.