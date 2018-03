Mark Hamill rifiuta di credere nel destino di Luke Skywalker ne Gli Ultimi Jedi

rifiuta di credere che il destino di Luke Skywalker sia quello visto in. La quinta apparizione di Hamill sul grande schermo nei panni di Luke è probabilmente la migliore: da contadino di Tatooine a Maestro Jedi, la sua epopea è leggendaria, diventando uno dei personaggi più amati della saga.

Molti fan sono rimasti sconvolti dalla morte del personaggio e lo stesso Mark Hamill sembra non credere alla scomparsa di Luke. L'uscita di scena del personaggio è arrivata alla fine di Star Wars: Gli Ultimi Jedi: dopo essersi di nuovo aperto alla Forza e aver creato un ologramma di sé stesso per affrontare Kylo Ren (Adam Driver) e creare un diversivo per la fuga dei membri sopravvissuti della Resistenza, Luke rimasto sull'isola, scompare, lasciandosi alle spalle i suoi abiti Jedi. Si presume quindi che Luke sia morto ma Mark Hamill ha un'altra teoria.

In un'intervista alla BBC, Hamill ha brevemente discusso del momento clou di Luke Skywalker in Gli Ultimi Jedi, rifiutandosi di credere che il suo personaggio sia realmente morto:"Mi rifiuto di credere che se ne sia andato. La mia teoria è che si sia 'teletrasportato' da qualche parte e abbia lasciato la sua tunica. Si è 'teletrasporto' in una colonia di nudisti, è quello che spero".

Probabilmente Hamill stava scherzando, com spesso è abituato a fare sui social. Tuttavia l'ipotesi del teletrasporto di Luke non è così inverosimile. Come i fan potrebbero ricordare, in Star Wars Rebels su Disney XD, è stato recentemente approfondito il concetto di teletrasporto, quindi è teoricamente possibile che Luke sia ancora vivo e si sia teletrasportato da qualche parte fuori da Gli Ultimi Jedi. Certamente è improbabile che sia finito in una colonia di nudisti!

Indipendentemente da ciò che crede Mark Hamill, non è inverosimile per nessuno che abbia vagamente familiarità con la saga di Star Wars, credere che Luke tornerà in qualche modo in Star Wars: Episodio IX di J.J. Abrams. Dato che Luke è scomparso nello stesso modo in cui Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) e Yoda (Frank Oz), sono entrambi scomparsi, rispettivamente in Una nuova speranza e Il ritorno dello Jedi, è certamente plausibile che Hamill torni nelle vesti di Luke almeno per un'altra apparizione nel nono episodio, anche solo come fantasma della Forza. Dopotutto, quando Obi-Wan e Yoda svanirono, lasciarono anche le loro vesti. Dovremo solo aspettare di vedere Episodio IX ma la teoria di Mark Hamill non sembra affatto così improbabile.