Mark Hamill riassume Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in tre parole

Qualcuno intanto sembra far fatica a mantenere la discrezione: J.J. Abrams, infatti, ha praticamente spoilerato il film in pubblico ! Daisy Ridley, invece, ha promesso ai fan un finale esaltante .

Cos'avrà voluto dire? Luke avrà ancora un ruolo in Episodio IX? E se sì, si tratterà di un ritorno in piena regola o lo vedremo semplicemente sotto forma di fantasma della Forza? Tutte domande alle quali troveremo risposta il prossimo dicembre .

Alla domanda "Puoi dirci cosa accadrà ne L'Ascesa di Skywalker usando soltanto tre parole?" Mark Hamill ha quindi risposto così: " Il mio episodio finale " ("My final episode" in inglese, a scanso di equivoci sul numero di parole utilizzate: il buon Mark sa contare).

Chi meglio di Luke Skywalker in persona per guadagnarsi qualche indizio su cui rimuginare da qui all'uscita del film? Tanto più che, a giudicare dal titolo stesso di questo Episodio IX, il nuovo capitolo di Star Wars sembra esser legato a doppio filo con la famiglia Skywalker o, magari, con Luke stesso.

Abbiamo visto fiorire teorie su teorie dall'uscita del primo trailer ufficiale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ad oggi. Abbiamo ascoltato le ipotesi più disparate, tutto e il contrario di tutto, ma nessuno aveva ancora tentato la via più semplice: chiedere ad uno dei diretti interessati.

My final episode. https://t.co/wZFuPCnimG

speciale Star Wars: The Rise of Skywalker, l'analisi del primo trailer ufficiale

