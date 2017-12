Mark Hamill regala un commovente tributo a Carrie Fisher, a un anno dalla sua scomparsa

Mark Hamill ha voluto ricordare la compianta, postando un bel tributo via social, nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa, avvenuta un anno fa.

Hamill ha così voluto commemorare la sua "gemella spaziale" Carrie che, insieme a lui, è diventata un'icona globale, nei panni della Principessa Leia Organa, figlia di Anakin Skywalker proprio come Luke.

Purtroppo, come sappiamo tutti moto bene, Carrie Fisher ci ha lasciati prematuramente, un anno fa, andandosene via a causa di un attacco di cuore, sopraggiunto nel momento in cui si trovava su un volo di linea. Nonostante i soccorsi, l'attrice non ce l'ha fatta, e ha lasciato un vuoto enorme nel fandom di Star Wars, nelle vite dei familiari, degli amici e sì, un po' di tutti quanti noi.

In molti l'hanno ricordata oggi, incluso Mark Hamill che, insieme a lei, ha girato il film attualmente in sala (l'ultimo dell'attrice), Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Nel suo post Instagram, l'attore ha inserito un collage di tre differenti immagini, una delle quali, quella a sinistra, è un disegno che mostra la Fisher nei panni di una figura religiosa, con in braccio il suo amato cane Gary; nella colonna di destra invece, ci sono due foto che ritraggono Hamill e la Fisher insieme; la prima presa dalla trilogia originale, la seconda dagli scatti fatti da Vanity Fair per promuovere Episodio VIII.

Nella caption, Hamill ha scritto: "Nessuno se ne va mai veramente..." Stessa frase che Luke pronuncia su Crait alla sorella, durante il loro commovente ricongiungimento.

Star Wars: Gli ultimi Jedi, è al momento in programmazione nei cinema italiani.